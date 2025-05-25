«Вы с ума сошли?!» Тренер Махачева вспомнил, как Рокхолд убежал со спарринга с Веласкесом

Основатель зала AKA Хавьер Мендес, являющийся также тренером лидера рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории россиянина Ислама Махачева, вспомнил, как его подопечный, бывший чемпион UFC в среднем весе американец Люк Рокхолд, не выдержал и убежал со спарринга с экс-обладателем титула UFC в тяжёлом весе соотечественником Кейном Веласкесом.

«Люк раньше спарринговал с Кормье, Веласкесом. Помню, как однажды Рокхолд после одного из раундов с Кейном просто выскочил из клетки, сказав нам: «Вы с ума сошли?! Я уже устал, а этот парень только разогревается!» — сказал Мендес в подкасте The Javier & Mo Show.