Джон Джонс отреагировал на мнение, что он самый неуверенный в себе атлет в истории

37-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлой весовой категории (до 120 кг) американец Джон Джонс отреагировал на слова неизвестного фаната, что он является самым неуверенным в себе высокоуровневым атлетом в истории.

«Мило, дайте я запишу ещё и этот рекорд на свой счёт, приму его», — написал Джонс на своей странице в социальных сетях.

В последнем поединке, который состоялся в ноябре 2024 года в Нью-Йорке на турнире UFC 309, Джонс разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе соотечественником Стипе Миочичем. Их бой стал главным событием вечера. Поединок завершился победой Костлявого техническим нокаутом в третьем раунде. Для Джона это была первая защита титула в тяжёлом весе.