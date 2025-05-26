Тренер Бенавидеса рассказал о следующем бое Бивола, упомянув трилогию с Бетербиевым

Хосе Бенавидес, тренер и отец американского боксера Дэвида Бенавидеса, рассказал, будет ли третий бой между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым и встретится ли его сын с победителем этого поединка.

— Внутри вашей команды существует уверенность, что Дэвиду предоставят шанс поединка с победителем третьего боя между Биволом и Бетербиевым?

— Это было бы справедливо. Мы можем подождать, для нас это не проблема. Однако они не торопятся с организацией трилогии. В то же время я слышал, что Бивол пытается договориться о ещё одном поединке до третьего боя с Бетербиевым. Так что пока мы не знаем точно, что происходит.

Это кажется странным — только недавно говорили, что воспользуются возможностью повторного реванша, а теперь откладывают третий бой. Я не понимаю этой ситуации, — сказал Бенавидес-старший в интервью Boxing News.

Напомним, ранее стало известно, что Бенавидес претендует на ещё один титут Бивола — пояс WBA, принадлежащий россиянину.