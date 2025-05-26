Бывший титулованный соперник Пакьяо высказался о его предстоящем бое с Барриосом

Чемпион прошлых лет в четырёх весах, легендарный мексиканец Хуан Мануэль Маркес дал свой комментарий по поводу предстоящего поединка своего бывшего соперника, экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях, 46-летнего филиппинца Мэнни Пакьяо против действующего чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе, американца Марио Барриоса.

«Если он чувствует себя хорошо. Если его не беспокоят колено и плечо. Если он подойдёт к бою идеально, то есть без повреждений. Тогда, считаю, не стоит списывать его шансы. Посмотрим, что он выдаст в ринге».

Будет ли он боксировать агрессивно? Будет ли он налегать на ударную мощь? Как говорят, мощь с возрастом уходит последней. Он — боец, который хочет переписать историю. Дадим ему шанс. Посмотрим, как Барриос отреагирует на его удары» — сказал Маркес на YouTube-канале ProBox TV.