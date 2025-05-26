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Фредди Роуч был против возвращения Мэнни Пакьяо на ринг

Фредди Роуч был против возвращения Мэнни Пакьяо на ринг
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Известный тренер Фредди Роуч дал комментарий по поводу предстоящего поединка своего 46-летнего подопечного боксёра Мэнни Пакьяо, который 19 июля в Лас-Вегасе (США) проведёт бой против действующего чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе Марио Барриоса.

«Говоря откровенно, я выступал против возвращения Пакьяо, потому что он уже величайший боксёр и сделал очень много. Но он продолжает говорить, как у него остался ещё один бой и он должен доказать миру, что он продолжает оставаться настоящим.

Как-то на одном из боксёрских шоу, которое проходило неподалёку отсюда, Мэнни сел рядом со мной вместе со своей женой. И его жена сказала, что хотела бы увидеть Мэнни в ещё одном бою. Я был поражён. Раньше она всегда твердила, чтобы он ушёл из бокса, а тут она говорит, что он готов провести ещё один бой.

Когда меня спросили, кого бы я выбрал на роль соперника Мэнни, то я ответил, что мы идём всего на один бой, и он должен быть лучшим. Это должен быть соперник, которого Пакьяо сможет тотально контролировать в ринге, и я думаю, он справится с этим», — приводит слова Роуча Boxing Scene.

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