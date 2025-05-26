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Нейт Диаз рассказал, ради какого боя готов вернуться в UFC

Нейт Диаз рассказал, ради какого боя готов вернуться в UFC
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Скандально известный боец UFC Нейт Диаз рассказал, что хочет вернуться в UFC только ради трилогии со звёздным бойцом промоушена Конором Макгрегором или же ради боя с экс-чемпионом полулёгкого дивизиона UFC Максом Холлоуэем или с Илией Топурией, где на кону стоял бы условный титул BMF.

«Я планирую вернуться в UFC. У нас с Конором наверняка остались незаконченные дела. Это должно произойти. Я бы также хотел сразиться с Максом Холлоуэем или Илией Топурией за титул BMF», — приводит слова Диаза Red Corner MMA на своей странице в социальной сети.

Напомним, последний официальный бой Диаза в UFC состоялся в сентябре 2022 года, где он одержал победу удушающим приёмом в четвёртом раунде над Тони Фергюсоном.

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