Том Аспиналл уверен, что ему удастся сразиться с Джоном Джонсом

Действующий обладатель временного титула UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл заявил, что он полностью уверен в потенциальном поединке против полновесного чемпиона в этом дивизионе Джона Джонса, который, по слухам, должен состояться до конца 2025 года.

«Я думаю, мы получим этот бой. Он непредсказуемый парень, конечно. У каждого своё представление о том, что мне делать. Некоторые говорят: «Тебе просто нужно оставить его, и он с тобой подерётся», а некоторые говорят: «Чем больше ты говоришь дерьмо, тем меньше он хочет с тобой драться», — приводит слова Аспиналла Red Corner MMA у себя на странице в социальной сети Х (ранее Twitter).