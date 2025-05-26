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Тренер Мераба Двалишвили не беспокоится о его травме перед UFC 316

Тренер Мераба Двалишвили не беспокоится о его травме перед UFC 316
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Тренер действующего чемпиона UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили Джон Вуд заявил о том, что абсолютно не переживают по поводу травмы пальца левой ноги своего подопечного накануне защиты титула против экс-чемпиона Шона О'Мэлли.

«Я понимаю, что Мераб сломал палец ноги… Но это ничто по сравнению с тем, что было у нас перед многими боями. Он выйдет и сделает свою работу, несмотря ни на что», — приводит слова Джона Вуда портал Championship Rounds у себя на странице в социальной сети.

Напомним, бой Двалишвили и О'Мэлли станет главным событием турнира UFC 316, который пройдёт 7 июня в Ньюарке (США).

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