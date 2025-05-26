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«Давай покажем людям хороший бой». Мераб Двалишвили обратился к Шону О'Мэлли

«Давай покажем людям хороший бой». Мераб Двалишвили обратился к Шону О'Мэлли
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Действующий чемпион UFC в легчайшем дивизионе Мераб Двалишвили высказался по поводу предстоящего реванша с экс-чемпионом в этой весовой категории Шоном О'Мэлли на турнире UFC 316.

«Сахарок, тебе лучше появиться, давай покажем людям хороший бой… Никаких оправданий тебе, если не появишься в клетке, и никаких оправданий мне, если я сделаю подобное», — сказал Двалишвили на видео, опубликованном на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, Двалишвили и О'Мэлли проведут главный бой турнира UFC 316, который состоится в ночь с 7 на 8 июня в Ньюарке (Нью-Джерси, США). Их первый бой состоялся в 2024 году, и тогда победу единогласным решением судей одержал Двалишвили.

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