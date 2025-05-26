Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Шавката Рахмонова отреагировал на слухи о возможном бое с Мухаммадом в октябре

Тренер Шавката Рахмонова отреагировал на слухи о возможном бое с Мухаммадом в октябре
Комментарии

Тренер известного, не знающего поражений казахстанского полусредневеса UFC Шавката Рахмонова, Эдуард Базров дал комментарий по поводу слухов о возможном поединке своего подопечного против экс-чемпиона в этом дивизионе Белала Мухаммада в октябре 2025 года.

«Да, я слышал информацию о возможности такого боя, но пока официального предложения и заявления от UFC не было. Посмотрим, почему нет? Если мы будем готовы, если Белал будет готов — это хороший вариант провести такой бой в Абу-Даби», — приводит слова Базрова Betonmobile.

Напомним, ранее инсайдер мира смешанных единоборств Джон Эник сообщил информацию о бое Рахмонова с Мухаммадом в октябре, но позже эту информацию опроверг менеджер Рахмонова.

Материалы по теме
У тяжёлого дивизиона UFC большие проблемы. Дело не только в Джонсе
У тяжёлого дивизиона UFC большие проблемы. Дело не только в Джонсе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android