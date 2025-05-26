Тренер Шавката Рахмонова отреагировал на слухи о возможном бое с Мухаммадом в октябре

Тренер известного, не знающего поражений казахстанского полусредневеса UFC Шавката Рахмонова, Эдуард Базров дал комментарий по поводу слухов о возможном поединке своего подопечного против экс-чемпиона в этом дивизионе Белала Мухаммада в октябре 2025 года.

«Да, я слышал информацию о возможности такого боя, но пока официального предложения и заявления от UFC не было. Посмотрим, почему нет? Если мы будем готовы, если Белал будет готов — это хороший вариант провести такой бой в Абу-Даби», — приводит слова Базрова Betonmobile.

Напомним, ранее инсайдер мира смешанных единоборств Джон Эник сообщил информацию о бое Рахмонова с Мухаммадом в октябре, но позже эту информацию опроверг менеджер Рахмонова.