Пётр Ян продемонстрировал актуальную физическую форму

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян показал свою актуальную физическую форму накануне очередного поединка, который планирует провести в начале лета 2025 года.

Пётр Ян Фото: RCC

Напомним, Ян свой последний бой проводил в ноябре 2024 года, где он одержал победу единогласным решением судей над экс-чемпионом UFC в наилегчайшем дивизионе бразильцем Дейвисоном Фигейреду. До этого в марте 2024 года он успел также победить единогласным судейским решением китайца Сонг Ядонга.

На текущий момент полновесным чемпионом в легчайшей весовой категории является Мераб Двалишвили, с которым Пётр встречался в марте 2023-го, уступив ему единогласным решением судей.