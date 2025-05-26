Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пётр Ян продемонстрировал актуальную физическую форму

Пётр Ян продемонстрировал актуальную физическую форму
Комментарии

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян показал свою актуальную физическую форму накануне очередного поединка, который планирует провести в начале лета 2025 года.

Пётр Ян

Пётр Ян

Фото: RCC

Напомним, Ян свой последний бой проводил в ноябре 2024 года, где он одержал победу единогласным решением судей над экс-чемпионом UFC в наилегчайшем дивизионе бразильцем Дейвисоном Фигейреду. До этого в марте 2024 года он успел также победить единогласным судейским решением китайца Сонг Ядонга.

На текущий момент полновесным чемпионом в легчайшей весовой категории является Мераб Двалишвили, с которым Пётр встречался в марте 2023-го, уступив ему единогласным решением судей.

Материалы по теме
Пётр Ян на перепутье. Большой реванш или бой с проспектом — титульник может уплыть
Пётр Ян на перепутье. Большой реванш или бой с проспектом — титульник может уплыть
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android