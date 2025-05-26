Мухаммад Мокаев призывает руководство UFC сделать Аспиналла полновесным чемпионом

Британский боец наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев требует, чтобы руководство UFC приняло решение перевести временного чемпиона UFC в тяжёлом дивизионе британца Тома Аспиналла в разряд полновесного чемпиона, а действующего обладателя этого титула Джона Джонса лишить пояса.

«Дайте Аспиналлу пояс. Это настоящий народный чемпион», — написал Мокаев на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, уже длительное время ведутся разговоры о возможном поединке между Джонсом и Аспиналлом, но по-прежнему нет официальной даты их боя. Ранее президент UFC Дана Уайт заявлял, что бойцы должны будут провести бой до конца 2025 года на одном из очередных номерных турниров.