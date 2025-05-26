Шлеменко – о бое с Белазом Ковалёвым: будет нюхать мои трусы постоянно

Экс-чемпион Bellator в среднем весе (до 84 кг) россиянин Александр Шлеменко высказался о предстоящем поединке с белорусом Владиславом «Белазом» Ковалевым, который состоится 31 мая в Екатеринбурге.

«Конечно, готовлюсь я к Белазу. К тому, что он будет нюхать мои трусы постоянно, весь бой. Меня это очень сильно бесит. Когда не дерутся, а лезут.

Посмотрите его бои по MMA, он убегает, а чуть что, голову спрятал и в ноги кинулся. Это тяжелое испытание для любого бойца, тем более ударника. Сейчас новые правила, и это сильно радует. Если раньше за эти действия давали большие очки, то сейчас перестали», — приводит слова Шлеменко пресс-служба RCC.