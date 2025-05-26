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Оскар де да Хойя хочет организовать реванш Райана Гарсии с Ромеро

Оскар де да Хойя хочет организовать реванш Райана Гарсии с Ромеро
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Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар де ла Хойя заявил о желании организовать реванш между популярным американским полусредневесом Райаном Гарсией и экс-чемпионом мира в первом полусреднем дивизионе его соотечественником Роландо Ромеро.

«Это было бы правильное решение для него — пойти и взять реванш. Сейчас думать о реванше с Девином Хейни даже не стоит, нужно сначала разобраться с Ромеро», — приводит слова де ла Хойи Boxing Scene.

Напомним, Гарсия потерпел неожиданное поражение от Ромеро 2 мая в Нью-Йорке (США), уступив ему единогласным судейским решением со счётом 112:115 (дважды) и 109:118.

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