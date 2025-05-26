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Вячеслав Борщёв сразится с американцем Маккинни на UFC 317

Вячеслав Борщёв сразится с американцем Маккинни на UFC 317
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Боец в лёгком весе (до 70 кг) Вячеслав Борщёв выступит на турнире UFC 317, который состоится 29 июня в Лас-Вегасе (США). Об этом его соперник американец Теренс Маккинни сообщил в социальных сетях.

Вячеславу Борщёву 33 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец в 2019 году, с 2022-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации три победы, четыре поражения и одна ничья.

Теренсу Маккинни 30 лет. Американец дебютировал как профессиональный боец в 2016 году, с 2021-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации шесть побед и четыре поражения.

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