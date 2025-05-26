Камил Гаджиев: Саня Волков — это не про титульный бой в UFC. Чего-то как будто не хватает

Известный российский промоутер Камил Гаджиев отреагировал на слова третьего номера рейтинга UFC в тяжёлом весе соотечественника Александра Волкова, который ранее выразил разочарование тем, что в UFC позволяют Джону Джонсу тормозить дивизион, в результате чего у него становится меньше шансов получить титульный бой.

«Вам не кажется, что Александр Волков — это боец, который не тянет на чемпионство? Безусловно, это явление в российском ММА и наверное, уже в UFC. Это уже ветеран.

Но меня почему-то не покидает ощущение, что Саня Волков — это не про титульный бой в UFC. Чего-то как будто не хватает. Раньше ему не хватало стабильности, уверенности в очень важных боях, которые определяют его карьеру. Так было, например, в бою с Дерриком Льюисом или с Аспиналлом.

Такое чувство, что Саня проиграет в тот момент, когда надо обязательно выиграть. Я бы очень хотел, чтобы это изменилось, но раз Саня заговорил про Джона Джонса — они как будто на разных уровнях.

Кому-то Волков может нравиться, кому-то — нет. Большинству, думаю нравится, потому что он реально проделал большой путь и где-то даже в том, о чём я говорю, начал исправляться. Например, бой с Павловичем он реально выиграл, а в этом бою было много психологии», — сказал Гаджиев в видео на своём YouTube-канале.