Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Камил Гаджиев: Саня Волков — это не про титульный бой в UFC. Чего-то как будто не хватает

Камил Гаджиев: Саня Волков — это не про титульный бой в UFC. Чего-то как будто не хватает
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский промоутер Камил Гаджиев отреагировал на слова третьего номера рейтинга UFC в тяжёлом весе соотечественника Александра Волкова, который ранее выразил разочарование тем, что в UFC позволяют Джону Джонсу тормозить дивизион, в результате чего у него становится меньше шансов получить титульный бой.

«Вам не кажется, что Александр Волков — это боец, который не тянет на чемпионство? Безусловно, это явление в российском ММА и наверное, уже в UFC. Это уже ветеран.

Но меня почему-то не покидает ощущение, что Саня Волков — это не про титульный бой в UFC. Чего-то как будто не хватает. Раньше ему не хватало стабильности, уверенности в очень важных боях, которые определяют его карьеру. Так было, например, в бою с Дерриком Льюисом или с Аспиналлом.

Такое чувство, что Саня проиграет в тот момент, когда надо обязательно выиграть. Я бы очень хотел, чтобы это изменилось, но раз Саня заговорил про Джона Джонса — они как будто на разных уровнях.

Кому-то Волков может нравиться, кому-то — нет. Большинству, думаю нравится, потому что он реально проделал большой путь и где-то даже в том, о чём я говорю, начал исправляться. Например, бой с Павловичем он реально выиграл, а в этом бою было много психологии», — сказал Гаджиев в видео на своём YouTube-канале.

Материалы по теме
Жизнь в США, Трамп и «не ссать». Интервью с главным российским тяжем UFC
Эксклюзив
Жизнь в США, Трамп и «не ссать». Интервью с главным российским тяжем UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android