«Сложно, но иду к этому». Шлеменко — о желании набрать 100 побед в ММА

41-летний бывший обладатель чемпионского титула Bellator в среднем весе (до 84 кг) легендарный россиянин Александр Шлеменко высказался насчёт желания одержать 100 побед в качестве профессионального бойца смешанных единоборств. К настоящему моменту Шторм победил в 66 боях.

«Набрать 100 побед было бы хорошо, конечно. Однако это же сложно. Это такая несбыточная мечта. Но да, иду к этому. У меня нет отвращения к боям, тренировкам. Тренируюсь совершенно нормально, с удовольствием. Точно так же дерусь. Мне не нужно себя заставлять, терпеть лишения. Я некоторых слушаю бойцов – они говорят: «Я устал от тренировок, мне всё надоело, я бросил». У меня, к счастью, такого нет. Я не устал от этого», — сказал Шлеменко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.