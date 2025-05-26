Тренер Двалишвили — о переломе Мераба: вам придётся убить его, чтобы не допустить к бою

Джон Вуд, являющийся тренером чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузина Мераба Двалишвили, рассказал, что его подопечный в любом случае проведёт реванш с американцем Шоном О'Мэлли, поскольку всегда дерётся с травмами, и то, что он получил перелом пальца на ноге, не остановит его.

«Мераб любит всех этим раздражать [показывая травмы в социальных сетях]. Но он никогда не опубликует ничего, что действительно могло бы повлиять на его снятие с боя. Поэтому если Мераб что-то и публикует, то эти травмы не являются значительными.

Есть уровни травм, с которыми бойцы могут выходить на бой. Так будет всегда. Просто Мераб любит писать на эту тему больше, чем остальные парни. Это нормально, он в полном порядке.

Очевидно, травмы никому не нужны. Мы бы с удовольствием провели тренировочный лагерь без травм, однако такого просто не бывает. Сломанный палец? Это ничто по сравнению с тем, какие травмы были у Мераба до этого. У него были сломаны рёбра, а спина просто выведена из строя. Но этот парень выходит в октагон и делает свою работу. Вам придётся убить его, чтобы не допустить к бою», — приводит слова Вуда портал MMA Mania.

Бой между Мерабом и Шоном состоится 9 июня на турнире UFC 316 в Ньюарке (США).