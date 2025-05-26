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«Анкалаев — не гроза дивизиона». Бразильский тяжеловес уверен в победе над Магомедом

«Анкалаев — не гроза дивизиона». Бразильский тяжеловес уверен в победе над Магомедом
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Шестой номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) бразилец Жаилтон Алмейда уверен в том, что ему удастся победить действующего обладателя чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянина Магомеда Анкалаева.

«Мой стиль ведения бой хорошо подойдёт к бою с Магомедом. Я всегда смотрел его поединки. Анкалаев начинает испытывать проблемы с выносливостью с каждым раундом. Кроме того, он много пропускает лоу-киков. В бою с Блаховичем Магомед принял так много лоу-киков, что даже начал хромать. Очевидно, он точно не глупый парень, поскольку является чемпионом. Однако Анкалаев — не гроза дивизиона», — приводит слова Алмейды портал AgFight.

Отметим, что изначально Алмейда пришёл в североамериканский промоушен в качестве бойца полутяжёлого веса.

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