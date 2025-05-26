Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Опубликовано 17-минутное превью к бою Канело — Кроуфорд

Опубликовано 17-минутное превью к бою Канело — Кроуфорд
Аудио-версия:
Комментарии

Официальный YouTube-канал журнала The Ring опубликовал 17-минутное превью к поединку, который состоится 14 сентября, за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) между американцем Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом, который больше известен как Канело.

Превью можно посмотреть на YouTube-канале Ring Magazine.

Напомним, Кроуфорд в последнем поединке, который состоялся 3 августа 2024 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), разделил ринг с представителем Узбекистана Исраилом Мадримовым. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой американского атлета единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

Альварес, в свою очередь, в последнем поединке, который состоялся 4 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) победил единогласным решением судей Уильяма Скалла. В результате Канело вернул себе звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Материалы по теме
Мегабою Канело — Кроуфорд быть. Это действительно главный поединок века?
Мегабою Канело — Кроуфорд быть. Это действительно главный поединок века?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android