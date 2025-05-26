Кроуфорд: не знал, что Тимофей — сын Кости Цзю. Как бы закончился наш бой? Я бы победил

37-летний бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях непобеждённый американец Теренс Кроуфорд поделился мнением о потенциальном поединке с экс-чемпионом в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралийцем Тимом Цзю.

«Костя Цзю был великим боксёром и отличным панчером. Он всегда пользовался большим уважением в нашем спорте.

И я вообще не знал, что Тим является его сыном. У меня это просто вылетело из головы. Наверное, это произошло потому, что он никогда его не секундировал. Но когда Тим стал выступать в США, все заговорили о том, что Костя его отец.

Как бы прошёл наш бой с Тимом? Чувствую, что победил бы его. Хотя это бокс, никогда не знаешь, что может произойти. Но, конечно, я буду уверен в своих силах», — приводит слова Кроуфорда портал FOX Sports Australia.