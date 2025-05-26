Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кроуфорд: не знал, что Тимофей — сын Кости Цзю. Как бы закончился наш бой? Я бы победил

Кроуфорд: не знал, что Тимофей — сын Кости Цзю. Как бы закончился наш бой? Я бы победил
Аудио-версия:
Комментарии

37-летний бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях непобеждённый американец Теренс Кроуфорд поделился мнением о потенциальном поединке с экс-чемпионом в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралийцем Тимом Цзю.

«Костя Цзю был великим боксёром и отличным панчером. Он всегда пользовался большим уважением в нашем спорте.

И я вообще не знал, что Тим является его сыном. У меня это просто вылетело из головы. Наверное, это произошло потому, что он никогда его не секундировал. Но когда Тим стал выступать в США, все заговорили о том, что Костя его отец.

Как бы прошёл наш бой с Тимом? Чувствую, что победил бы его. Хотя это бокс, никогда не знаешь, что может произойти. Но, конечно, я буду уверен в своих силах», — приводит слова Кроуфорда портал FOX Sports Australia.

Материалы по теме
Видео
Опубликовано 17-минутное превью к бою Канело — Кроуфорд
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android