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Соннен сообщил, что ему позвонил недовольный Абдель-Азиз после критики в адрес Махачева

Соннен сообщил, что ему позвонил недовольный Абдель-Азиз после критики в адрес Махачева
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48-летний бывший претендент на титул UFC в среднем (до 84 кг) и полутяжёлом (до 93 кг) весе, а ныне аналитик и эксперт американец Чейл Соннен рассказал, что после своей критики в адрес лидера рейтинга Р4Р среди бойцов UFC россиянина Ислама Махачева ему позвонил его менеджер Али Абдель-Азиз.

«[После того как я предположил, что Махачев перешёл из-за страха перед Топурией] Мне позвонил Али Абдель-Азиз. Он был недоволен [моей речью в адрес Ислама].

Не хотел обвинить Махачева в трусости. Я имел в виду, что в исторической перспективе фактически всё выглядит именно так, что Ислам покинул лёгкий вес из-за Топурии. Он действительно ушёл из дивизиона, когда Илия бросил ему вызов. Всё было именно так», — приводит слова Соннена портал Sportskeeda.

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