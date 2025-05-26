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Шлеменко: каждый человек должен стать государственником. Жить ради общего дела

Шлеменко: каждый человек должен стать государственником. Жить ради общего дела
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41-летний бывший обладатель чемпионского титула Bellator в среднем весе (до 84 кг) легендарный россиянин Александр Шлеменко поделился мнением о предназначении человека в обществе.

«По первому образованию я педагог. По второму – управленец. Поэтому у меня сформировалась такая модель. Чтобы ты спокойно мог себя чувствовать, ты должен сам формировать свою среду. Либо за тебя это сделают другие. Но потом не обижайся. От каждого из нас зависит очень многое. И самое главное – процветание нашей страны. И я своим примером стараюсь это показать. Мы должны жить ради общего дела. Каждый человек должен стать государственником. На своём маленьком участке делать работу достойно», — сказал Шлеменко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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