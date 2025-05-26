Хабиб Нурмагомедов: Дана Уайт, отправь Махачеву локацию

36-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов обратился к президенту UFC Дане Уайту с призывом дать его другу и лидеру рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий Исламу Махачеву. следующий бой.

«Отправь Исламу локацию», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях, отметив также президента UFC Дану Уайта.

Махачев не оставил без внимания слова Орла и дал короткий, а также ёмкий ответ.

«Жди», — написал Махачев на своей странице в социальных сетях.

Ранее Хабиб Нурмагомедов отреагировал на историческую победу «Краснодара» в РПЛ сезона-2024/2025.