Аспиналл анонсировал важные новости, связанные с его следующим боем

32-летний действующий обладатель временного чемпионского титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл анонсировал важные новости, связанные с его следующим боем.

«Новости о тяжёлом весе — скоро. 28 мая», — написал Аспиналл на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 28 июля в Манчестере (Великобритания) на турнире UFC 304, Аспиналл разделил октагон с топовым американским бойцом UFC Кёртисом Блэйдсом. Бой завершился победой английского атлета нокаутом в первом раунде. Для бойцов это был реванш. Кроме того, для Аспиналла это была первая защита временного титула.