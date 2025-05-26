Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Аспиналл анонсировал важные новости, связанные с его следующим боем

Аспиналл анонсировал важные новости, связанные с его следующим боем
Комментарии

32-летний действующий обладатель временного чемпионского титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл анонсировал важные новости, связанные с его следующим боем.

«Новости о тяжёлом весе — скоро. 28 мая», — написал Аспиналл на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 28 июля в Манчестере (Великобритания) на турнире UFC 304, Аспиналл разделил октагон с топовым американским бойцом UFC Кёртисом Блэйдсом. Бой завершился победой английского атлета нокаутом в первом раунде. Для бойцов это был реванш. Кроме того, для Аспиналла это была первая защита временного титула.

Материалы по теме
Отношение UFC к Аспиналлу — абьюз. Промоушен издевается над карьерой Тома
Отношение UFC к Аспиналлу — абьюз. Промоушен издевается над карьерой Тома
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android