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Мокаев вспомнил, как после увольнения из UFC ему помогла королевская семья Бахрейна

Мокаев вспомнил, как после увольнения из UFC ему помогла королевская семья Бахрейна
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24-летний бывший топовый боец UFC, выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг), британец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев вспомнил, как после увольнения из UFC ему помогла королевская семья Бахрейна.

«После увольнения из UFC у меня был разговор с шейхом Халидом ибн Хамадом Аль Халифом, он является принцем Бахрейна. Беседа с ним помогла мне вернуться на путь истинный. Халид сказал: «Мы возьмём тебя в Brave и дадим всё, что ты захочешь». Обо мне позаботились. Руководство лиги — невероятное и справедливое. У меня, кстати говоря, до сих пор нет с ними контракта. Настолько они преданны», — приводит слова Мокаева портал Low Kick MMA.

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