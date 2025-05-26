Роган: не представляю, как О'Мэлли собирается удерживать такого сверхчеловека, как Мераб

57-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган поделился мыслями о предстоящем титульном поединке за звание чемпиона UFC в легчайшем весе между грузином Мерабом Двалишвили и соотечественником Шоном О'Мэлли.

«Нас ждёт интересный бой. Не представляю, как Шон собирается удерживать его подальше от себя. Но мне понравилось решение Шона уйти из социальных сетей, бросить курить и просто окунуться в тренировки. Кроме того, этому парню удалось залечить своё бедро. Многие бойцы не снимаются с поединков просто потому, что на кону стоят большие деньги и они являются участниками большого события.

В прошлый раз Шон не мог бороться. Представьте себе, что вы не можете отрабатывать борьбу, но вашим соперником является Мераб, который представляет собой зверя, сверхчеловека. У Двалишвили невероятное кардио. Никогда не видел ничего подобного. Он просто не устаёт и не сбавляет на протяжении всего боя. Даже Умар Нурмагомедов, который тоже является зверем по части кардио, не смог его сдержать. Он просто сумасшедший засранец», — приводит слова Рогана портал MMAJunkie.