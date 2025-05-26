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Роган: не представляю, как О'Мэлли собирается удерживать такого сверхчеловека, как Мераб

Роган: не представляю, как О'Мэлли собирается удерживать такого сверхчеловека, как Мераб
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57-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган поделился мыслями о предстоящем титульном поединке за звание чемпиона UFC в легчайшем весе между грузином Мерабом Двалишвили и соотечественником Шоном О'Мэлли.

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Мераб Двалишвили — Шон О'Мэлли
08 июня 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Шон О'Мэлли

«Нас ждёт интересный бой. Не представляю, как Шон собирается удерживать его подальше от себя. Но мне понравилось решение Шона уйти из социальных сетей, бросить курить и просто окунуться в тренировки. Кроме того, этому парню удалось залечить своё бедро. Многие бойцы не снимаются с поединков просто потому, что на кону стоят большие деньги и они являются участниками большого события.

В прошлый раз Шон не мог бороться. Представьте себе, что вы не можете отрабатывать борьбу, но вашим соперником является Мераб, который представляет собой зверя, сверхчеловека. У Двалишвили невероятное кардио. Никогда не видел ничего подобного. Он просто не устаёт и не сбавляет на протяжении всего боя. Даже Умар Нурмагомедов, который тоже является зверем по части кардио, не смог его сдержать. Он просто сумасшедший засранец», — приводит слова Рогана портал MMAJunkie.

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