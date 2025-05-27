Аспиналл потроллил фанатов после того, как анонсировал важные новости о следующем бое

32-летний действующий обладатель временного чемпионского титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл потроллил фанатов после того, как ранее анонсировал важные новости, связанные с его следующим боем в лиге.

Многие болельщики начали строить версии насчёт того, что именно английский атлет собирается сообщить. На фоне растущего напряжения Том решил разрядить обстановку, опубликовав пост, в котором посмеялся над собственным положением в лиге и оставил отсылку к словам Джона Джонса.

«Извините, ребята, я дерусь за новый временный титул временного чемпиона BMF в тяжёлом весе UFC. Живу своей лучшей жизнью!» — написал Аспиналл на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 28 июля в Манчестере (Великобритания) на турнире UFC 304, Аспиналл разделил октагон с топовым американским бойцом UFC Кёртисом Блэйдсом. Бой завершился победой английского атлета нокаутом в первом раунде. Для бойцов это был реванш. Кроме того, для Аспиналла это оказалась первая защита временного титула.