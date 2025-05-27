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«Буду работать на благо России при любом раскладе». Шлеменко — о политической карьере

«Буду работать на благо России при любом раскладе». Шлеменко — о политической карьере
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41-летний бывший обладатель чемпионского титула Bellator в среднем весе (до 84 кг) легендарный россиянин Александр Шлеменко на данный момент не видит себя в амплуа политика.

«Знаете, что самое смешное? Что бы я ни сделал – нашёл деньги на новую площадку, провёл мастер-класс для детей, да что угодно – на протяжении последних 15 лет читаю комментарии: «К выборам готовится, хочет в кресло сесть». Хотя мы просто делаем от души, не под выборы. Мне в данный момент никакие корочки, должности и кресла не нужны, чтобы быть полезным для своей страны, для своего региона. На данный момент я политическую карьеру для себя не рассматриваю. Что будет завтра – не знаю. Но на благо России я как работал, так и буду работать при любом раскладе. При этом политикой интересоваться надо, в общественной жизни участвовать надо. В древности тех, кто не участвовал в общественной жизни и жил сам по себе, называли идиотами», — сказал Шлеменко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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