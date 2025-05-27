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41-летний Александр Шлеменко рассказал, почему дерётся так часто

41-летний Александр Шлеменко рассказал, почему дерётся так часто
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41-летний бывший обладатель чемпионского титула Bellator в среднем весе (до 84 кг) легендарный россиянин Александр Шлеменко объяснил, почему часто принимает поединки.

«Люди должны просто понимать, как мы живём. Сначала мы выстраиваем свой организм. Мы делаем это – выстраиваем башню. И чем сильнее ты становишься, тем выше башня. Я высоко задрал свои показатели. И то, что не употреблял алкоголь, очень мне в этом помогло. Если вы до 40 лет не занимались спортом, не развивали организм, то, конечно же, будет сложнее начать и поднять показатели. Но мне нужно только поддерживать себя в форме. Тут как с вождением машины. Нужно просто поддерживать скорость. Это намного проще, чем разгонять машину заново. Моя основная задача поддерживать уровень и не скатываться в пропасть», — сказал Шлеменко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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