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Шлеменко: Исмаилов выбрал позицию — сидеть на обочине. Тупо не соглашается на бой

Шлеменко: Исмаилов выбрал позицию — сидеть на обочине. Тупо не соглашается на бой
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41-летний бывший обладатель чемпионского титула Bellator в среднем весе (до 84 кг) легендарный россиянин Александр Шлеменко заявил, что несколько бывших бойцов UFC отказались от боя с ним, как и именитый соотечественник Магомед Исмаилов, который, по словам Шторма, просто не соглашается выходить на поединок против него.

«Были другие варианты. И было разочарование, что с ними не получилось. Сорвались Гегард Мусаси, Люк Рокхолд, Даррен Тилл. И было ещё несколько вариантов. В итоге оказалось, что RCC проводит бой Ковалёва и Мясникова – и оба не скрывают, что хотят со мной подраться. Выявили, кто из них сильнее, и сделали мне бой с ним.

У нас с Мусаси была история. Реванш был бы бомбой. Рокхолд – бывший чемпион UFC, можно было зацепить международную аудиторию. А с кем драться из россиян? Магомед Исмаилов не хочет со мной драться. Он выбрал позицию сидеть на обочине и продолжает этим заниматься. Магомед готов сделать всё, чтобы мне не дать этой возможности. Он тупо не соглашается на бой со мной. Вот и всё. А с кем ещё? Было бы здорово сделать бой за пояс с чемпионом АСА, но для этого надо было, чтобы RCC и ACA договорились между собой», — сказал Шлеменко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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