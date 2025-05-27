Шлеменко: бой с Белазом для меня не очень выгодный, разве что рты заткнуть кому-то

41-летний бывший обладатель чемпионского титула Bellator в среднем весе (до 84 кг) легендарный россиянин Александр Шлеменко удивлён тем, что Владислав Ковалёв, более известный как Белаз, согласился на поединок с ним. Их бой состоится 31 мая в Екатеринбурге на турнире RCC 22.

«Конечно, не хотелось бы драться с теми, кто старше меня. Потому что у нас есть любители сразу сказать: ну всё – привезли старика в качестве жертвы. Но вообще по возрасту бойца оценивать очень опрометчиво. Главное – какой боец, в каких он сейчас кондициях. Для меня бой с Белазом — это не очень выгодный бой. Дивиденды от победы не очень большие. Разве что рты заткнуть кому-то. Но на каждый роток не накинешь платок. Я о другом думал, когда мне предложили эту кандидатуру.

Я удивился, что человек собрался со мной драться. Знаю, что он с клуба «Александр Невский», знаю, что его поддерживает «Русская община». Это меня удивило. Но когда мне сказали, что он готов драться и запишет вызов, я сказал: «Ну, давайте», — сказал Шлеменко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.