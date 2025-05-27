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Хабиб Нурмагомедов раскрыл любимых футболистов отца

Хабиб Нурмагомедов раскрыл любимых футболистов отца
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36-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост в социальных сетях. Он показал любимых футболистов своего отца Абдулманапа Нурмагомедова: экс-игроков «Реала» Роберто Карлоса и Мичела Сальгадо.

«1998, 2000 и 2002 – три Лиги чемпионов. И всё это как вчера. Помню, как с отцом смотрел. У отца любимая связка была. Два крайних защитника, которые кошмарили соперников своими выходами в атаку», — написал Хабиб.

Фото: соцсети Хабиба Нурмагомедова

Фото: соцсети Хабиба Нурмагомедова

Роберто Карлос играл за «Реал» с 1996 по 2007 год. Сальгадо выступал в мадридском клубе с 1999 по 2009 год.

Отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов умер в июле 2020 года из-за болезни.

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