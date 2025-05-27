«Это станет проблемой для Илии». Дариуш объяснил, почему Оливейра опасен для Топурии

Девятый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Бенеил Дариуш высказался о предстоящем поединке за вакантный титул между грузином Илией Топурией и бразильцем Чарльзом Оливейрой, который состоится на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (США).

«Как по мне, бой будет намного ближе, чем многим кажется. Чарльз и вправду очень жёсткий, у него отличное джиу-джитсу и хорошая стойка.

Именно ударная техника Чарльза станет проблемой для Илии, поскольку она опасна против хороших боксёров. Его работа коленями, работа в клинче может замедлить Илию», — сказал Дариуш в интервью Submission Radio.

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