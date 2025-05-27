Александр Шлеменко — Владислав Ковалёв: дата и время боя, во сколько начало, где смотреть
Поделиться
31 мая в Екатеринбурге состоится бойцовский турнир RCC 22. В главном бою экс-чемпион Bellator в среднем весе (до 84 кг) россиянин Александр Шлеменко сразится с Владиславом «Белазом» Ковалёвым.
Прочие бои 2025. RCC 22
Александр Шлеменко — Владислав Ковалёв
31 мая 2025, суббота. 20:00 МСК
Александр Шлеменко
Не началось
Владислав Ковалёв
Трансляция турнира будет доступна на телеканале UDAR. «Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Александру Шлеменко 41 год. В своем последнем бою, состоявшемся на турнире RCC 21 в декабре, россиянин победил раздельным судейским решением соотечественника Анатолия Токова.
Владиславу Ковалёву 26 лет. В мае на URAL FC 7 белорусский боец победил техническим нокаутом бразильца Дугласа Рибейру.
Материалы по теме
Как Влад Белаз стал суперзвездой единоборств
Комментарии
- 27 мая 2025
-
10:27
-
10:15
-
10:00
-
09:52
-
08:45
-
08:02
-
00:13
- 26 мая 2025
-
23:22
-
22:46
-
21:24
-
21:10
-
21:00
-
20:39
-
19:46
-
19:32
-
19:00
-
18:53
-
18:33
-
18:09
-
17:50
-
17:22
-
16:59
-
16:30
-
15:00
-
14:43
-
14:30
-
14:00
-
13:49
-
13:01
-
12:10
-
11:58
-
11:40
-
11:39
-
10:38
-
09:37