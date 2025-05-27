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Источник: Энтони Джошуа ведёт переговоры с Турки Аль-аш Шейхом о сделке на три боя

Источник: Энтони Джошуа ведёт переговоры с Турки Аль-аш Шейхом о сделке на три боя
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Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) ведёт переговоры с саудовским промоутером Турки Аль-аш Шейхом о сделке на три боя, сообщает издание NoSmokeBoxing.

По информации ресурса, в контракт могут войти два боя против Тайсона Фьюри, а также поединок против Диллиана Уайта или Джареда Андерсона.

Энтони Джошуа 35 лет. Британец, победитель Олимпиады – 2012, дебютировал как профессионал в 2013 году, в апреле 2016-го впервые стал чемпионом мира, в декабре 2019-го – двукратным чемпионом.

Ранее Джошуа оценил шансы Кроуфорда в бою с Канело.

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