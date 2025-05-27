Шон Стрикленд оценил шансы Перейры в реванше с Анкалаевым

Бывший чемпион UFC американец Шон Стрикленд высказался об ожидаемом титульном реванше в полутяжёлом весе (до 93 кг) между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой.

«У Алекса большие шансы побить Магомеда в реванше. Думаю, Алекс устал. Сколько защит титула у него было? Он переходил из одной весовой категории в другую.

Алекс – суперзвезда. Он не может выйти из дома так, чтобы кто-то не сказал: «Ох, чёрт! Может, сделаем фото?» И это утомляет ваш разум. Если Алекс сделает шаг назад, очистит свой разум, перестанет ездить по всему чёртовому миру и выйдет свежим, у него будет реальный шанс», — сказал Стрикленд в интервью Red Corner MMA.