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Гаджиев: если Евлоев выиграет у Пико и ему не дадут титульник, это будет беспредел

Гаджиев: если Евлоев выиграет у Пико и ему не дадут титульник, это будет беспредел
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал слух об организации поединка между россиянином Мовсаром Евлоевым и американцем Аароном Пико, который может состояться 26 июля на турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ).

«Хороший знак, что это пять раундов, несмотря на то что это соглавный бой. Организация тем самым говорит: «Мовсар, мы тебе не дали титульник, но вот тебе предтитульный бой». Если Мовсар выиграет у Пико и после этого ему снова не дадут титульник, это будет уже беспредел», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Мовсару Евлоеву 31 год. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. В своем последнем бою, состоявшемся на UFC 310 в декабре, Евлоев победил судейским решением американского экс-чемпиона Алджамейна Стерлинга.

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