Чемпион Top Dog Калажоков проведёт боксёрский поединок 3 июня в Нальчике
Поделиться
Российский кулачный боец, чемпион Top Dog Кантемир Калажоков (3-8-1, 0 KO) выступит на турнире в Нальчике, который состоится 3 июня.
Соперником Калажокова станет Сулейман Махмадов, поединок, рассчитанный на четыре раунда, пройдёт в лимите среднего веса (до 72,6 кг).
В главном событии бронзовый призёр чемпионата России — 2024 Амин Кушхов встретится с армянином Вахтангом Арутюняном (4-1, 4 KO). Поединок, рассчитанный на шесть раундов, пройдёт в лимите среднего веса (до 72,6 кг).
В соглавном событии выступит россиянин Альберт Соттаев (1-1), ему будет противостоять соотечественник Михаил Тарханов (1-4-1).
Также в рамках предстоящего шоу свои поединки проведут Анзор Макитов, Хажсет Агоев, Расул Джапуев и другие.
Комментарии
- 27 мая 2025
-
13:32
-
12:35
-
12:11
-
12:00
-
11:20
-
11:10
-
10:27
-
10:15
-
10:00
-
09:52
-
08:45
-
08:02
-
00:13
- 26 мая 2025
-
23:22
-
22:46
-
21:24
-
21:10
-
21:00
-
20:39
-
19:46
-
19:32
-
19:00
-
18:53
-
18:33
-
18:09
-
17:50
-
17:22
-
16:59
-
16:30
-
15:00
-
14:43
-
14:30
-
14:00
-
13:49
-
13:01