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Чемпион Top Dog Калажоков проведёт боксёрский поединок 3 июня в Нальчике

Чемпион Top Dog Калажоков проведёт боксёрский поединок 3 июня в Нальчике
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Российский кулачный боец, чемпион Top Dog Кантемир Калажоков (3-8-1, 0 KO) выступит на турнире в Нальчике, который состоится 3 июня.

Соперником Калажокова станет Сулейман Махмадов, поединок, рассчитанный на четыре раунда, пройдёт в лимите среднего веса (до 72,6 кг).

В главном событии бронзовый призёр чемпионата России — 2024 Амин Кушхов встретится с армянином Вахтангом Арутюняном (4-1, 4 KO). Поединок, рассчитанный на шесть раундов, пройдёт в лимите среднего веса (до 72,6 кг).

В соглавном событии выступит россиянин Альберт Соттаев (1-1), ему будет противостоять соотечественник Михаил Тарханов (1-4-1).

Также в рамках предстоящего шоу свои поединки проведут Анзор Макитов, Хажсет Агоев, Расул Джапуев и другие.

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