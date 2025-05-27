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Тренер Топурии: Илия будет бить сильнее всех в лёгком весе UFC

Тренер Топурии: Илия будет бить сильнее всех в лёгком весе UFC
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Хесус Галло, член тренерского штаба экс-чемпиона UFC в полулёгком весе (до 65 кг) Илии Топурии, рассказал о подготовке грузина к переходу в лёгкий дивизион (до 70 кг).

«Что касается силы удара, то в лёгком весе у Топурии не будет проблем. Думаю, он будет бить сильнее всех в дивизионе. Ни у кого не будет преимущества в силе. Если говорить о росте, то Илия уже дрался с высокими оппонентами», — сказал Галло в интервью журналисту Альваро Колменеро.

Илии Топурии 28 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале на UFC 298 Топурия стал чемпионом, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски. В своём последнем бою на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) Илия нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула.

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