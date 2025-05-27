«В этом его сила». Гаджиев назвал преимущество дю Плесси над Чимаевым

Известный российский промоутер Камил Гаджиев высказался о предстоящем поединке за титул UFC в среднем весе (до 84 кг) между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым, который состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

«Действительно, для Хамзата опыт титульного боя первый. Для Дрикуса нет. И в этом, да, в этом сила Дрикуса. Потому Хамзату будет тяжело, эмоционально. За него будут сильно болеть, он будет понимать ответственность, иностранцы такой ответственности не чувствуют. Я часто наблюдал это, наши бойцы в этом плане «подгорают», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Хамзату Чимаеву 30 лет. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. В своем последнем бою на UFC 308 в октябре победил болевым приёмом в первом раунде австралийского экс-чемпиона Роберта Уиттакера.