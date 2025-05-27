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«Просто дерись». Экс-боец UFC призвал Аспиналла не ждать поединка с Джонсом

«Просто дерись». Экс-боец UFC призвал Аспиналла не ждать поединка с Джонсом
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Бывший боец UFC Мэтт Браун считает, что временный чемпион в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл не должен ждать боя с действующим чемпионом американцем Джоном Джонсом.

«Это напоминает мне ситуацию Чендлера с Конором [Макгрегором]. Просто дерись. Держи своё имя на виду. Продолжай доказывать, что ты являешься тем человеком, который должен драться с Джонсом. Продолжай строить своё наследие. Не вязни в новостях.

Если бой состоится, твои аргументы будут весомей. Если ты будешь оставаться в стороне, это тебе не поможет», — сказал Браун в подкасте The Fighter vs. The Writer.

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