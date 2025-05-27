Шлеменко и Белаз Ковалёв провели дуэль взглядов перед боем на RCC 22

Экс-чемпион Bellator в среднем весе (до 84 кг) россиянин Александр Шлеменко встретился лицом к лицу с белорусом Владиславом «Белазом» Ковалёвым.

Напомним, поединок бойцов состоится 31 мая на турнире RCC 22 в Екатеринбурге.

Александру Шлеменко 41 год. В своем последнем бою, состоявшемся на турнире RCC 21 в декабре, россиянин победил раздельным судейским решением соотечественника Анатолия Токова.

Владиславу Ковалёву 26 лет. В мае на URAL FC 7 белорусский боец победил техническим нокаутом бразильца Дугласа Рибейру.

Ранее Шлеменко рассказал, почему дерётся так часто.

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