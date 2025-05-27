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Промоутер Энтони Джошуа назвал сроки следующего поединка британца

Промоутер Энтони Джошуа назвал сроки следующего поединка британца
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Эдди Хирн, промоутер бывшего объединённого чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, высказался о следующем выступлении британца.

«Джошуа перенёс операцию, и она прошла очень хорошо. Сейчас он просто восстанавливается. Верю, что через шесть недель Джошуа снова сможет нормально бить и это даст ему возможность выступить в сентябре, октябре или ноябре», — приводит слова Хирна издание BoxingScene.

Энтони Джошуа 35 лет. Британец, победитель Олимпиады – 2012, дебютировал как профессионал в 2013 году, в апреле 2016-го впервые стал чемпионом мира, в декабре 2019-го – двукратным чемпионом.

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