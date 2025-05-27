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«Игра окончена». Заб Джуда дал категоричный прогноз на бой Кроуфорда и Канело

«Игра окончена». Заб Джуда дал категоричный прогноз на бой Кроуфорда и Канело
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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях американец Заб Джуда высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) между соотечественником Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом.

«Кто победит? Кроуфорд, никаких сомнений. Нам нужно сбросить Канело с трона. Это большой вызов, но если учесть навыки Теренса, его адаптацию к габаритам… Послушайте, когда я увидел их лицом к лицу, то сказал: «Игра окончена». Не удивляйтесь, если Теренс Кроуфорд остановит его», — сказал Джуда в интервью YouTube-каналу EsNews.

Напомним, поединок Кроуфорда и Канело состоится 13 сентября в Лас-Вегасе (США).

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