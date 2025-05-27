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Тайсон Фьюри высказался о возвращении на ринг

Тайсон Фьюри высказался о возвращении на ринг
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высказался о возвращении на профессиональный ринг.

«Объездил весь мир и вернулся. Вот так выглядит пенсия Цыганского короля. Не так уж и плохо. Я не тороплюсь возвращаться в бокс. Ради чего получать удары по лицу? Зачем я вернусь? Я задаюсь этим вопросом. Я был в отставке и остаюсь в отставке», — сказал Фьюри в социальных сетях.

Тайсону Фьюри 36 лет. Британец дебютировал как профессионал в 2008 году и дважды становился чемпионом мира. Всего на его счету 34 победы, два поражения и одна ничья.

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