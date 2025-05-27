Сэндхаген: О’Мэлли не может сказать, что сражался с лучшими

Американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Кори Сэндхаген высказался об экс-чемпионе дивизиона соотечественнике Шоне О’Мэлли.

«Если вы на протяжении долгого времени сражаетесь с жёсткими парнями, будут вечера, когда вы просто не победите, понимаете? Потому что эти парни по-настоящему хороши. Я уже давно дерусь с лучшими. Немногие в дивизионе могут сказать это, за исключением, пожалуй, Яна и Двалишвили.

На самом деле О’Мэлли не из тех парней, которые могут сказать, что дрались с лучшими. Когда он сделает это, у него за плечами будут не лучшие вечера. Они бывают и у меня, и я проигрываю. Таковы бои», — сказал Сэндхаген в подкасте Overdogs Podcast.