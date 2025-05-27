Малиньяджи: не секрет, что Пакьяо принимал допинг, его просто не поймали

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Пол Малиньяджи высказался о возвращении на ринг звёздного филиппинца Мэнни Пакьяо.

«Я абсолютно убеждён, что Мэнни принимал допинг. Я указывал на это. Большинство людей в боксе считают так, многие так думали. И всё больше людей говорят об этом. Теренс Кроуфорд в недавнем интервью также упоминал об этом. Не думаю, что это когда-либо было секретом. Все в боксёрских кругах знали, что Мэнни пьёт «сок». Его просто не поймали», — сказал Малиньяджи на своём YouTube-канале.

Ранее Фредди Роуч вступил против возвращения Мэнни Пакьяо на ринг.

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Пакьяо работает на груше перед возвращением на ринг: