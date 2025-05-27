Майкл Биспинг: я потерял глаз из-за Белфорта, но он достоин Зала славы UFC

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг дал комментарий по поводу новости о внесении его бывшего соперника Витора Белфорта в Зал славы UFC.

«Если говорить объективно и без эмоций, то я скажу так: этот парень стал чемпионом в тяжёлом весе в 19 лет. Затем стал чемпионом мира в полутяжёлом весе и почти стал чемпионом в среднем весе. Белфорт был ближе к чемпионству в трёх дивизионах, чем любой из нас.

Являлся ли он читером? Конечно. Употреблял ли он запрещённые стероиды? Безусловно. Но в то же время можно отметить, что очень много бойцов делали то же самое.

И да… я потерял глаз из-за него. Пусть засунет эту награду себе поглубже в зад, но он её заслужил. Мы не можем отрицать заслуги Белфорта. Если его не признать одним из членов Зала славы, то я уже не могу даже сказать, кого туда можно вносить», — приводит слова Биспинга MMA Junkie.