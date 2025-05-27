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Кай Асакура проведёт бой с Тимом Эллиоттом на UFC 319

Кай Асакура проведёт бой с Тимом Эллиоттом на UFC 319
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Экс-претендент на титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе, а также экс-чемпион Rizin Кай Асакура и ещё один бывший претендент на этот же титул Тим Эллиотт проведут бой между собой на турнире UFC 319, который состоится 16 августа в Чикаго (США). Об этом сообщает MMA Fighting.

Напомним, Асакура свой предыдущий поединок провёл в декабре 2024 года, где потерпел поражение удушающим приёмом во втором раунде от ныне действующего чемпиона UFC в наилегчайшем весе Александра Пантожи.

Что касается Эллиотта, то он последний бой провёл в декабре 2023 года, где одержал победу удушающим приёмом над Су Мудаэрцзи, закрыв досрочное поражение от Мухаммада Мокаева.

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